28 Kasım 2018, 11:48
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Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu İnşaatında Beton Blok Çöktü! İşçiler Enkaz Altında Kaldı

Son dakika! Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çöktü. Faciada 5 işçi enkaz altında kaldı.

Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çöktü. 7 nolu viyadüğün çökmesi sonucu 5 işçinin enkazın altında kaldığı bildirildi.

VİYADÜK İNŞAATINDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Olay, Gebze Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yapılan 7 nolu viyadük inşaatında meydana geldi. Viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada çökme oldu.

5 İŞÇİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan viyadükte çalışan ve ilk bilgilere göre 5 kişi oldukları bildirilen 5 işçi, düşerek enkazın altında kaldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İşçilerin enkazın altından çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Gebze,Kocaeli,Marmara
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:48



YORUMLAR (8)
MMM: gerizekalı hyper man bozuntusu böyle konuşursun sonrada utanmadan o otoyolu kullanırsın. .
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SVKT: hyper man sen nasıl bı yaratıksın bu durumda bu yorummu yazılır 1 2. si o viyadükler olmasa 1 saatte gidecegın yere 2 saatte gidersin her yerı beton yaptınız deyıp yalandan yazıyorsun kac agacın var bu memlekette kac dıkılı agacın var angut
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MUAMMA: bu nasıl laf lan hadsiz
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ORDULU: ısımler bellımı
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MUSTAFA KOÇ: İşçilerin yakınlarına ve şantiye çalışanlarına Allah sabır versin.
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