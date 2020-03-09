Menü
Haberler ›› Güncel ››KUZEY MARMARA OTOYOLU ODAYERI KESIMI ACILISI TEST SURUSU - Güncel

KUZEY MARMARA OTOYOLU ODAYERI KESIMI ACILISI TEST SURUSU

(Tür: İstanbul)

09.03.2020 01:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 01:37
(Tür: İstanbul ) KUZEY MARMARA OTOYOLU ODAYERI KESIMI ACILISI TEST SURUSU

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti Güncel
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güney Kıbrıs'tan gerilimi tırmandıracak karar! Yunanistan-Türkiye sınırına asker gönderiyorlar Güncel
Güney Kıbrıs'tan gerilimi tırmandıracak karar! Yunanistan-Türkiye sınırına asker gönderiyorlar
İran'da koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içen 7 kişi öldü Güncel
İran'da koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içen 7 kişi öldü
Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu