Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde Bir Bölüm Daha Trafiğe Açıldı

Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kurtköy- Akyazı kesiminin yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilmesi kapsamında bulunan Kurtköy-Liman Kavşağı ile Liman Kavşağı-Demirciler Kavşağı arasındaki kesimin "erişme kontrollü karayolu" olarak trafiğe açılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca onaylandı.

YOLU HERKES KULLANAMAYACAK

Trafiğe açılan söz konusu yolda belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkış yapılması ve bu tür çıkışları engellemek amacıyla kara yolu sınır çizgisi boyunca tesis edilen tel çit veya duvarların tahrip edilmesi yasak olacak.

Yola yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesine ve araçların kavşaklarda duraklama, park etme, geri dönüş yapma ve geri gitmelerine izin verilmeyecek. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde durulabilecek.

ASGARİ HIZ 40, AZAMİ HIZ 120 KİLOMETRE OLACAK

Yolun bu kesiminde mecburi asgari hız 40, azami hız 120 kilometre/saat olacak. Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalara tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde KGM'den ve görevli şirketten izin almaları gerekecek.