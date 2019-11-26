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Kuzey Marmara otoyolunda ciple çarpışan kamyon devrildi

Kuzey Marmara otoyolunda ciple çarpışan bir kamyon yola devrildi.

26.11.2019 12:49 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:57Kuzey Marmara otoyolunda ciple çarpışan kamyon devrildi
Kuzey otoyolunda ciple çarpışan bir kamyon yola devrildi. Kaza nedeniyle yoldaki trafik durma noktasına geldi. Yola devrilen kamyon havadan görüntülendi.

Kuzey Marmara otoyolu mevki'inde meydana gelen kazada, seyir halindeyken bir ciple çarpışan kamyon kontrolden çıkarak yola devrildi. Kamyonun yola devrilmesiyle yolda trafik durma noktasına geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken trafik akışı tek şeritten sağlandı. Yola devrilen kamyon ile kazaya karışan cip, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Otoyola devrilen kamyon drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

Paşaköy, Marmara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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