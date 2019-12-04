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Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza: 1 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu Sultanbeyli mevki'inde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolun kenarında duran otomobile çarptı.

04.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:54Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza: 1 ölü
Kuzey Otoyolu mevki'inde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolun kenarında duran otomobile çarptı. Feci kazada çarpan aracın sürücüsü araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi itfaiye tarafından otomobilden çıkartıldı.

Kaza, Kuzey Marmara otoyolu Sultanbeyli mevki'i Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında duran araca hızla çarptı. Feci kazada çarpan aracın sürücüsü araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi itfaiye tarafından aracın içerisinden çıkarıldı. Cenaze ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Sultanbeyli, İtfaiye, Marmara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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