Kuzey Marmara otoyolunda göçük

Kuzey Marmara
otoyolunda göçükİki kişi göçük altında kaldı
KOCAELİ - Devam eden Kuzey Marmara otoyolu Tavşanlı
mevkinde göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte 2 kişi göçük altında kaldı. Edinilen bilgilere göre, yapımı hızla devam eden Kuzey Marmara otoyolunun Tavşanlı Mahallesi mevkinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı göçük meydana geldi. Meydana gelen olay sonrasında 2 kişi göçük altında kaldığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildiği belirtildi.
Tavşanlı,Marmara
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:33