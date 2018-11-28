28 Kasım 2018, 12:33
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Kuzey Marmara Otoyolunda Göçük

Kuzey Marmara otoyolunda göçük İki kişi göçük altında kaldıKOCAELİ - Devam eden Kuzey Marmara otoyolu Tavşanlı mevkinde göçük meydana geldi.

Kuzey Marmara otoyolunda göçük
İki kişi göçük altında kaldı

KOCAELİ - Devam eden Kuzey Marmara otoyolu Tavşanlı mevkinde göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte 2 kişi göçük altında kaldı.
Edinilen bilgilere göre, yapımı hızla devam eden Kuzey Marmara otoyolunun Tavşanlı Mahallesi mevkinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı göçük meydana geldi. Meydana gelen olay sonrasında 2 kişi göçük altında kaldığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildiği belirtildi. Tavşanlı,Marmara
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:33



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