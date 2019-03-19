Kuzey Marmara otoyolunun 4. bölümü hizmete açıldı

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Kuzey Marmara otoyolunun 4. bölümü hizmete açıldıKOCAELİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayın bağlantısı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende Kuzey Marmara otoyolunun 4'üncü kesimi olan Kurtköy-Dilovası Liman bağlantı yolunu hizmete açtı. "Kocaeli ve bölgemiz için çok önemli yatırımı hizmete alıyoruz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Kocaeli ve bölgemiz için çok önemli yatırımı hizmete alıyoruz. Uzunluğu 398 kilometre olan Kuzey Marmara Otoyolunun; 4'üncü kesimi olan Kurtköy-Dilovası Liman bağlantısını buradan açıyoruz. Böylece Dilovası bölgesinde TEM otoyolunu, Kuzey Marmara otoyolunu, İstanbul-İzmir otoyolunu birbirine bağlıyoruz. Mermerciler-Demirciler OSB Kavşaklarını, İstanbul Balçık Kavşağı ve E5 Ankara-İstanbul yolu kavşağını da hizmete açıyoruz. Böylece otoyolun 476 milyon dolar maliyeti olan 45 kilometrelik kesimini daha trafiğe açmış olacağız. Kuzey Marmara otoyolunun 257 kilometrelik Kurtköy-Akyazı kesimini tümüyle önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Feribot iskelesi köprüsündeki çalışmaları tamamladık. Anayol ile yanyol arasında hendek imalatı devam ediyor. Körfez-Gümüşova kavşağındaki çalışmaları bu yıl sonlandırıyoruz. İzmit-Kandıra yolundaki kalan kesimler ile İstanbul-Edirne-Gümüşova yolundaki çalışmaları otoyol ve bağlantı yollarındaki çalışmaları önümüzdeki sene bitiriyoruz. Kocaeli'ni İstanbul, Sakarya, Bilecik, Eskişehir Ankara ve oradan da Konya ile YHT bağladık. Hızlı tren projelerimiz tamamlandığında Kocaeli birçok il merkeziyle bağlanmış olacak. Köseköy Lojistik Merkezi'nin 1. etabını tamamlayarak işletmeye açtık, 2. etabın yapımına ilişkin ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Toplam maliyeti 10,4 katrilyon lira olan Gebze Sabiha Gökçen Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı arasındaki YHT proje çalışmaları da tamamlandı, ihale süreci sonrası gerekli adımları atacağız." dedi. "CHP demek; çöp, çukur, çamur demektir" Erdoğan, "Kocaelili çiftçilerimize toplamda 358 milyon tutarında tarımsal destek verdik. Kocaeli'nde son 17 yılda 5 OSB, 5 Teknopark, 118 AR-GE merkezi, 14 tasarım merkezi kurduk. Kocaeli'nde 128 bin iş yerimize toplam 5 katrilyon liralık sosyal güvenlik kurum prim teşviki verdik. Kocaeli ilçelerin tamamına doğalgaz geldi, artık kömürden kurtulduk. Dikkat edin bunlar medeniyetin işaret fişekleridir, bu CHP ne anlar bu işlerden. Bunlar bizi hava kirliliğine mahkum ettiler. İstanbul'da belediye başkanı olduğum da kazandığımda 50 bin eve doğalgaz gidiyordu, ben cezaevine giderken 1 milyon 250 bin eve doğalgaz verdik. Şuanda İstanbul'da 6 milyon 650 bin eve doğalgaz gidiyor. Bunları CHP yapabilir mi? Bugüne kadar yapmadılar, CHP demek çöp, çukur, çamur demektir. Yolsuzluk, yokluk, yasaklar demektir, bunlardan başka bir şey beklemeyin. Bu seçimlerde bunlara gereken dersi vermeliyiz. Bu yatırımların kesintiye uğramaması için 31 Mart çok önemli." diye konuştu.