Kuzey Ren Vestfelya Türk Topluluğu Başkanı Ulusoy'dan Türk toplumuna uyarı

Kuzey Ren Vestfelya Türk Topluluğu Başkanı Serhat Ulusoy , Türk dünyasını uyararak, "İyi niyetli bir ziyaret bile virüsün yayılmasına sebep olabiliyor. Şu an hem kendi sağlımız hem de karşımızdaki vatandaşlar için yapabileceğimiz en iyi şey: Evden çıkmamak. Telefonla da olsa eş dost ve akraba ile temas halinde olabiliriz, olmalıyız" dedi.Çin'den dünyaya yayılan korona virüs salgını Avrupa ülkelerinde de etkisini sürdürüyor. İtalya'nın korona virüs kaynaklı can kayıpları bakımından Çin'i geçmesi, İspanya'nın da İtalya'nın ardından Avrupa ülkeleri arasında korona virüsünden en fazla etkilenen ikinci ülke olması Avrupa'daki endişeleri giderek arttırıyor. İtalya ve İspanya'nın ardından can kayıplarının Fransa'da 674'e, Almanya 'da 111'e ulaşmasıyla Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkeleri önlemlerini arttırıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu Almanya'da Kuzey Ren Vestfelya Türk Topluluğu Başkanı Serhat Ulusoy, Türkleri uyardı.Küresel salgının gündelik hayatı etkilediğini ifade ederek, "Gündelik hayatta birlikte yaşama ve sosyal dayanışma anlayışımız, şimdiye kadar hiç olmadığı kadar kuvvetli bir şekilde sınanıyor" dedi. Ulusoy, büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalındığını vurgulayarak, "Hepimizin sağlığını tehdit eden bir salgınla yani çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Durum çok ciddi ve ilişkide olduğumuz herkesin durumun ciddiyetinin farkında olması için çaba sarf etmeliyiz. Bütün dünyada olduğu gibi Almanya'da da bilim insanları ve virologlar, korona virüse karşı bir çare arayışı içerisinde. Bir tedavi metodu ve aşı bulunana kadar, neredeyse dakika başı televizyon, gazete, radyo, internet ve sosyal medya vasıtasıyla aktarılan kurallara riayet edelim. Çünkü virüsün yayılma hızını yavaşlatabilmek en başta gelen hedeflerdendir. Bu hedefe destek verilmesi için, hepimize çağrıda bulunmak istiyorum" ifadelerini kullandı."İyi niyetli bir ziyaret bile virüsün yayılmasına sebep olabiliyor""Yeni bir gelişme olana kadar tokalaşmayalım" diyen Kuzey Ren Vestfelya Türk Topluluğu Başkanı Serhat Ulusoy açıklamasını şu şekilde tamamladı:"Ellerimizi sık sık itinayla yıkayalım. Karşımızdaki insanla aramıza en az bir buçuk-iki metre mesafe koyalım. Riskli gruptaki yaşlı ve kronik hasta insanlarla asla kontak kurmayalım. Bu hususları uygulamak elbette kolay değil. Böyle ciddi anlarda bir şeyler yapmak ve sevdiklerimizle daha yakın bir ilişki kurmak istiyoruz. Ancak mevcut durumda iyilik yapmak isterken farkında olmadan sevdiklerimizi daha büyük bir tehlikenin içine atıyoruz. İyi niyetli bir ziyaret bile virüsün yayılmasına sebep olabiliyor. Şu an hem kendi sağlımız hem de karşımızdaki vatandaşlar için yapabileceğimiz en iyi şey: Evden çıkmamak. Telefonla da olsa eş dost ve akraba ile temas halinde olabiliriz, olmalıyız. Sosyal dayanışma ve yardımlaşma yollarımızı yeni şartlara uygun hale getirebilmeliyiz. Alışverişe gidemeyecek veya gitmemesi gereken insanlara yardımcı olabiliriz. Bunun yanı sıra Essen Belediyesinin harika bir inisiyatifinden esinlenerek KRV Türk Topluluğu kuruluşu olarak Ağız Burun Koruma Yardımcısı (ABKY) üretimi için destek vermek isteyen herkese çağrıda bulunmak isteriz. Bunları öncelikle kendi aileniz, eş dost ve arkadaşlarınız için üretebilirsiniz. Ben daha fazla katkı sağlayabilirim diyorsanız; dikilen ABKY, bulunduğunuz şehirdeki dayanışma merkezleri veya dernekler vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılabilir. Ben de bu çağrıya destek vermek istiyorum diyorsanız ek olarak hazırlanan üretim kılavuzunu sizlere ulaştırmaktan memnuniyet duyarız."Almanya genelinde bugüne kadar 26 bin 220 korona vakası tespit edilirken 111 kişi de hayatını kaybetti. - BERLİN

Kaynak: İHA