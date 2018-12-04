Kuzey Rüzgarı Projesi'nin Kapanışı Yapıldı

04 Aralık 2018 Salı 15:05



04 Aralık 2018 Salı 15:05

Bartın İl Emniyet Müdürlüğünce uygulanan Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Kuzey Rüzgarı Projesi'nin kapanış etkinliği düzenlendi.Bartın Valisi Sinan Güner, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmasında, projenin çocuk ve gençlerin gelişimine önemli katkı sunacağını söyledi.Çocuk ve gençlerin rehabilitasyonu, topluma katılması, daha sağlıklı yaşamalarını, milli, manevi değerleri içinde yaşadığı toplumun değerlerini öğrenip benimsemeleri adına projeyi önemsediklerini ifade eden Güner, gençlerle yakından ilgilenerek sohbet etti.İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından ilgili kurum ve kuruluşların da desteğiyle yürütülen proje kapsamında karate ve yüzme kursuna katılan kursiyerlere katılım belgeleri verildi.Etkinliğe Bartın Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncığlu, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural ile kursiyerler ve aileleri katıldı.