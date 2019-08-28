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Kuzey ve Doğu Asya Fuarı'nda 80 milyar dolarlık sözleşme imzalandı

Çin'in Changchun kentinde dün sona eren 12. Çin-Kuzey ve Doğu Asya Fuarı'na 109 ülke ve bölgeden 30 bini aşkın iş insanı katıldı.

28.08.2019 13:30 Kuzey ve Doğu Asya Fuarı'nda 80 milyar dolarlık sözleşme imzalandı

12. Çin-Kuzey ve Doğu Asya Fuarı'nda yaklaşık 80 milyar dolar değerinde sözleşme imzalandı.

Fuar yönetiminden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte yerel hükümetler ve ticaret odaları gibi kuruluşlar arasında 20'yi aşkın işbirliği belgesi ya da mutabakat zaptı imzalandı. Sözleşmelerin değeri ise yaklaşık 80 milyar doları buldu.

Dünyanın ilk 500 işletmesinden 49'u ile 218 yerli ve yabancı ekonomik ve ticari delegasyonun iştirak ettiği fuar, 13 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Fuarda en çok sözleşmenin hizmet sektörü, tarım ürünlerinin işlenmesi, tıp, metalürji ve otomobiller ile yedek parçaları gibi alanlarda imzalandığı bildirildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Asya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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