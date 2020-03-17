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Kuzey ve güney Kıbrıs'ta koronavirüs nedeniyle sokaklar boşaldı

KIBRIS'ın kuzey ve güneyinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokaklar boşaldı.

17.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:16
Kuzey ve güney Kıbrıs'ta koronavirüs nedeniyle sokaklar boşaldı

KIBRIS'ın kuzey ve güneyinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokaklar boşaldı.

Yüzlerce turistin ve vatandaşın uğrak yeri olan caddeler ve sokaklar ıssız bir kenti yansıtıyor. Kuzey ve güney Kıbrıs 'ta sadece eczaneler, petrol istasyonları ve marketler açık durumda. Sokaklarda bir kaç kişi hariç, sadece kedi ve kuşların bulunduğu görüldü.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Kuzey Ve Güney, Kıbrıs, Dünya

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