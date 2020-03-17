Kuzey ve güney Kıbrıs'ta koronavirüs nedeniyle sokaklar boşaldı
KIBRIS'ın kuzey ve güneyinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokaklar boşaldı.
17.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:16
KIBRIS'ın kuzey ve güneyinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokaklar boşaldı.
Yüzlerce turistin ve vatandaşın uğrak yeri olan caddeler ve sokaklar ıssız bir kenti yansıtıyor. Kuzey ve güney Kıbrıs'ta sadece eczaneler, petrol istasyonları ve marketler açık durumda. Sokaklarda bir kaç kişi hariç, sadece kedi ve kuşların bulunduğu görüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Güney Kıbrıs'ta sokaklar
Kuzey Kıbrıs'ta sokaklar
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Kaynak: DHA
Etiketler : Kuzey Ve Güney, Güney Kıbrıs, Güncel
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