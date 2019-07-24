Haberler» Güncel» Haber

Kuzey ve iç kesimlerde yağış bekleniyor

Karadeniz Bölgesi, Sakarya, Çankırı, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğu kesimlerinde yerel olmak üzere yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

24.07.2019 12:39 Kuzey ve iç kesimlerde yağış bekleniyor
Karadeniz Bölgesi, Sakarya, Çankırı, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğu kesimlerinde yerel olmak üzere yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Karadeniz Bölgesi, Sakarya, Çankırı, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Rize çevreleriyle Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi, Çankırı, Sakarya, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
14:06   İSTANBUL - HAKAN ATİLLA'YI BERAT ALBAYRAK KARŞILADI
14:06   24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
14:05   El becerilerini geliştiriyorlar, keyifli anlar yaşıyorlar
14:05   Şırnak'ta 2 PKK'lı teröristin teslim olması
14:05   Rusya, Çin'e S-400 sevkiyatının ikinci etabına başladı
14:04   Şehidin çocukları için sünnet töreni
14:04   Darende'de arpa hasadı başladı