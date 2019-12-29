Haberler » Güncel » Kuzey ve kıyı Ege'de fırtına bekleniyor - Haber

Kuzey ve kıyı Ege'de fırtına bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuzey ve kıyı Ege'de fırtına bekleniyor.

29.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:47 Kuzey ve kıyı Ege'de fırtına bekleniyor
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuzey ve kıyı 'de fırtına bekleniyor.

Kuzey ve kıyı Ege'de fırtına bekleniyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Rüzgarın; kuzey ve kıyı Ege'de bu gece saatlerinden itibaren hızını artırarak, salı günü sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (60-75 km/s) yer yer kuvvetli fırtına (75-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - İZMİR

Ege, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:10   Amasya'da yılbaşı öncesi trafik ve asayiş uygulaması yapıldı - Haber
15:09   Rus turistler yılın son günlerinde Demre'de denize girdi - Haber
15:09   İş yerinin tavanını delip, kuyumcudaki kasadan 20 kilo altını çaldılar - Haber
15:08   İş yerinin tavanını delip, kuyumcudaki kasadan 17,5 kilo altını çaldılar (2) - Haber
15:08   DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Haber
14:31   Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Haber
13:51   Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
13:13   İstanbul'un yanı başındaki Kocaeli beyaza büründü - Haber
12:55   Murat İde'ye saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı - Haber
29.12.2019 15:10:41