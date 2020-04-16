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Kuzey yarımkürenin ilk kirazı pazara düştü, 400 liradan alıcı buldu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kuzey yarımkürenin ilk kirazı hasat edilirken, yaklaşık 15 kilogramlık kiraz kilogramı 400 liraya satıldı.

16.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:48
Kuzey yarımkürenin ilk kirazı pazara düştü, 400 liradan alıcı buldu
Manisa 'nın Şehzadeler ilçesinde kuzey yarımkürenin ilk kirazı hasat edilirken, yaklaşık 15 kilogramlık kiraz kilogramı 400 liraya satıldı. Kiraz üreticileri ve tüccarların kiraz pazarında maske takarak sosyal mesafe kurallarına uyması ise dikkat çekti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde yaşayan üreticiler, sabahın erken saatlerinde bahçelerine giderek erkenci çeşit "Cristobalina" cinsi kirazları ağaçlardan topladı. Korona virüs salgını nedeniyle çiftçiler bu yıl maske takıp sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek hasat yaptı. Kuzey yarımkürede yetiştirilen ilk kiraz olma özelliği taşıyan erkenci çeşit kiraz hakkında bilgi veren çiftçi Metin Koyuncu, "Bugün ilk kirazımızı topluyoruz. Pazarımıza götürüp uygun fiyata satmayı düşünüyoruz. 2019 yılında 14 Nisan'da açılışı yaptık. Ancak havaların serin gitmesi nedeniyle kirazlarımız bu sene biraz geç olgunlaştı. Bundan sonra da hasat edilmeye devam eder. Bu karantina ve sokağa çıkma yasağının olması kirazlarımızın dönem dönem toplanmama durumuna düşürecek. Çünkü biz dışarıya çıkamıyoruz. Biz üretici olarak çıkmış olsak da nakliyeciler buraya gelemediklerinden biz kirazı toplamıyoruz. 2020 yılında rekoltemiz çok güzel. İnşallah fiyatlarımız da güzel olur ve üreticinin yüzü güler. Bu arada halkımız da bol miktarda kiraz yer. Çünkü korona virüse karşı faydası olduğunu bilim adamları söylüyor" dedi.

Fiyatların 20 liradan aşağıya düşmemesi gerektiğini belirten Koyuncu, "Fiyatlar açısından bu seneki beklentimiz 20 liradan aşağıya düşmemesini istiyoruz. Çünkü 14 lira maliyeti var. Düşerse de üretici para kazanamaz. Kiraz üreticisi olarak sıkıntılarınız; bu sene gübrelerimizin, işçiliğimizin pahalı olması ve kirazın toplama işçiliğinin zahmetli olması, işçi bulamama, bu sene virüs dolayısıyla işçilerin nasıl geleceğini de bilmiyoruz. Büyük bir sıkıntımız olacağını tahmin ediyoruz. Dışarıdan Manisa Valiliği izniyle buraya yatılı işçi getirip, burada toplatmayı düşünüyoruz. Artık üretici işçilerine maske takmasını eldiven takmasını yemeklerine dikkat etmelerini sosyal mesafeyi korumalarını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kiraz üretiminin gelişmesi için 49 yaşından sonra üniversiteye gittiğini ve ziraat fakültesini bitirdiğini sözlerine ekleyen Koyuncu, "Çevreme ışık vereyim diye 49 yaşından sonra tekrar üniversiteye yazıldım ve ziraat fakültesini bitirdim. Şu an hiçbir yetkilim gelip benim tarlamı görmedi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden hiç kimse uğrayıp benim tarlama bakmadı. Türkiye'de tarımın kalkınması için Tarım ve Orman Müdürlüğünde masa başında oturan mühendislerimizin tarlaya inmesi lazım" diye konuştu.

Kiraz pazarında sosyal mesafe kuralı ve maskeli satış

Üretici Metin Koyuncu, topladığı yaklaşık 15 kilogramlık erkenci kirazını pazara götürdü. Sezonun ilk kirazını toplayan üreticiler ve alıcılar sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek pazarlık yaptı. Üretici Metin Koyuncu, sezonun ilk kirazının kilosu için bin lira fiyat istedi. Pazarlıkların ardından erkenci kirazın kilosu, kiraz alıcısı İbrahim Bodur tarafından 400 liradan alındı. Üreticilerin ve satıcıların korona virüs salgını nedeniyle maske taktıkları ve kurallara dikkat ettikleri görüldü.

İbrahim Bodur, ilk satıştaki fiyatların sembolik olduğunu ve önümüzdeki günlerde fiyatların düşeceğini belirterek, "Üreticimiz Metin Bey'den 400 liralık sembolik bir fiyattan kirazımızı aldık. Yarın fiyat olarak düşecektir. İlk kiraz olduğu için üreticimize teşvik amaçlı böyle bir fiyat verdik. Gündemimizde de korona virüs var. İnşallah bu zor günleri atlatacağız. Biz de burada elimizden geldiği kadar sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz, maske takıyoruz. Kendimizi korumaya çalışıyoruz. Köy olarak üreten bir kesimiz. Devletimiz de, biz de önlemlerimizi alacağız. Pazarımıza bu kiraz düşecek. Bu aldığımız kiraz da İstanbul'a gönderilecek. Herkesi sevindirecek bir fiyat olacaktır. 15-20 lira arası bir fiyat bulacaktır" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şehzadeler, Manisa, Kiraz, Ekonomi
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