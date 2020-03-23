Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› TV ››Kuzey Yıldızı İlk Aşk 27. Bölüm Fragman - Haberler

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 27. Bölüm Fragman

Kuzey'le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır.

23.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:46
Kuzey'le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Yıldız, Kuzey'i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Aileler de birbirinin can dostu olduğundan Kuzey'le Yıldız'a ivedilikle birer söz yüzüğü takılır. Amma ve lakin, Kuzey, üniversite okumak için İstanbul 'a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar.
Bu durum, ailesi ve Yıldız tarafından öğrenildiğinde ise Kuzey, kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından aforoz edilir. Artık Kuzey'in ne bir memleketi, ne de bir ailesi vardır. Yıldız, Kuzey'ini, göğünü ayakta tutan direğini, bildiği tek yönünü kaybetmiş, kalbine çakılan bir kazıkla öylece kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.
Kuzey, aşık olduğu kadınla evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur ama Yıldız'a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. Kuzey, yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir.
Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orda kalacaktır. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve Kuzey yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.
Kuzey gitmemeye, Yıldız affetmemeye, aileler de barışmamaya yeminlidir. Bu inat hikayesinden en çok inat eden, pes etmeyen galip çıkacaktır. Şimdilik kimsenin pes etmeye niyeti yoktur. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 27. Bölüm Fragman

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : İstanbul, TV

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

TV Manşet

Haberler

Son Dakika TV Haberleri

Polisten drone ile evde kalın çağrısı - Haberler "Koronavirüs anne sütüne geçmiyor" - Haberler Prof. Dr. Aydın'dan, koronvirüsten korunmak için sıtma ilacı kullananlara önemli uyarı - Haberler İstanbul'da gençler "evde kalın" uyarısına rağmen ormanda güreş tuttular - Haberler Her yıl milyonlarca fotoğrafı paylaşılan Üç Güzeller ilk kez bu kadar boş kaldı - Haberler Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı - Haberler Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri - Haberler Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi - Haberler Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu - Haberler Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu - Haberler İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Loading