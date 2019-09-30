Kuzey Yıldızı İlk Aşk 4. bölüm fragmanı yayımlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 3. bölüm izle

Aslıhan Günel ve İsmail Demirci'nin başrollerde olduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümüyle Cumartesi akşamı yayımlandı. Yeni bölüm fragmanında, aile Kuzey'e kız istemek için hareket geçmiş ve bunu duyan Yıldız ise sinirden deliye dönmüştür. Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde neler oldu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları ve konusu…

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM İZLE...

4. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Yayımlanan fragmanda: Yaşar, Sefer'e bir silah uzatarak Kuzey'i öldürüp namuslarını temizlemesini söyler. Ancak Sefer bu konuda hiç de başarılı değildir. Yıldız çok kötü hasta olur ve yanından Kuzey vardır. Nahide ise ikiliyi araları düzelmesi için eve hapsetmiştir. Zar zor ikna ederek hep birlikte hastane yoluna düştükleri sırada karşılarına elinde silahla Sefer çıkar ve araca ateş açar.

Emine ise köy yerinde dedikoduların önüne geçemeyince Kuzey'in kızlarını evde tutmaya karar verir. Envai çeşit ev işi yaptırarak onları oyalar. Öte yandan Yıldız, Kuzey'e kız aradıklarını öğrenir ve kendine hakim olamaz. Kuzey ise Yıldız'ı gönül veren biri tarafından tehdide maruz kalır. Ve tabii Kuzey'i ve kızlarını bekleyen kötü bir sürpriz vardır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yangın büyümeden söndürülür. Olayı uzaktan izleyen Yıldız ise Kuzey'in suçlayıcı bakışlarına maruz kalır ve sonunda bunun nedenini öğrenir.Öfkeden deliye dönen Kuzey, Yıldız'ın tüm inkârlarına rağmen onu suçlamaya devam eder. Yıldız artık düşmanıdır. Herkes Kuzey'in evini Yıldız'ın yaktığını düşünür.Dost kalmayı beceremeyen Kuzey ve Yıldız için bu olay bardağı taşıran son damla olur.

Başından beri Kuzey'i düşman belleyen Yıldız'da artık Kuzey için tek düşmandır.Ancak Kuzey yanı başındaki gerçek düşmanının farkında değildir. Kamer'in Poyraz'a kaçması Mollaoğulları'nı Kadıoğulları'na karşı yenik duruma düşürmüştür. Şeref Mollaoğlu'nun bu mağlubiyeti kabullenmeye niyeti yoktur. Pembe'yi kullanarak maçın kazananı olmaya niyetlidir. Kuzey ve Yıldız; Pembe ve Nahide'nin ağına düşer. İki inatçı keçi yıllar sonra nihayet ya tüm kozlarını paylaşacak ya da birbirlerini affedeceklerdir.

OYUNCU KADROSU

Sevilen dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin güçlü kadrosunda: Aslıhan Güner ve İsmail Demirci, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan, Ferda Kaynar, Aslıhan Kapanşahin, Berfin Nilsu Aktaş, Gizem Güneş, Yasemin Hadivent, Özgün Karaman, Merve Şen, Ecem Çalhan, Burak Can gibi isimler yer alıyor.