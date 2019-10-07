Kuzey Yıldızı İlk Aşk 5. bölüm fragmanı yayımlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 4. bölüm izle

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 4. bölümü ekrana geldi. Son bölümün ardından 5. yeni bölüm fragmanı merak ediliyordu. 5. bölüm fragmanı yayımlandı. Düşmanından kızlarını korumak zorunda olan Kuzey ile Yıldız arkadaş kalmaya karar verseler de Yıldız bunu bir türlü başaramaz. Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde neler oldu?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM İZLE…

5. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Israrla Yıldız'a arkadaş olduklarını belirten Kuzey, genç kadının damarına basar. Öte yandan peşinden Ordu'ya kadar gelen düşmanları ile yüzleşmek için zaman kollar. Bu düşman nedeniyle kızlarının ise hayatı tehlikededir.

Yıldız, Kuzey'in kızları ile yakından ilgilenmeye başlar. İkili, tatlı sert didişmeye devam ederken kızlar okulsan arkadaşları ve halaları pembe ile bir partiye katılırlar.

Kuzey, Yıldız'a arkadaş kalıp kalamayacaklarını sorar, Yıldız ise buna net bir yanıt vermez. Kuzey ve Yıldız son olarak bir gemide yolculuk yaparken ekrana gelir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şeref Mollaoğlu'nun planı boşa çıkmış, Kuzey'le Yıldız kaçırılsa da bir araya gelmemiştir. Yıldız, yıllardır Kuzey'le ilgili çıkan dedikodularla uğraşırken bir yenisi daha eklenmiştir. Fakat Kuzey'in şu an için bunlarla uğraşmaya fırsatı yoktur. Çünkü baş düşmanı, evine kadar girmiş; tehlikenin ne kadar büyük olduğunu Kuzey'e hissettirmiştir. Kuzey'in acilen kızlarını güvenli bir yere alması gerekmektedir. Fakat söz konusu Kuzey'in kızları olduğunda hiçbir yer güvenli değildir. Kızlar yine ne yapıp edip başlarını belaya sokacaktır.

Yıldız'ın Kuzey'i kaçırdığı dedikodusu köye yayıldığında Yıldız; sabrının sonuna gelmiştir. Yıllardır uğraştıkları yetmiyormuş gibi bu kez de adı başkasıyla anılmaktadır. Köydeki herkes Yıldız yerine konuşmakta, Yıldız yerine düşünmektedir. Artık Yıldız'ın canına tak eder. Genç kadının tek bir çaresi vardır. Yıldız, aşkını kalbine gömüp bulduğu tek çıkış yoluyla her şeyi ve herkesi arkada bırakacaktır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCULARI

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin güçlü kadrosunda: Aslıhan Güner ve İsmail Demirci, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan, Ferda Kaynar, Aslıhan Kapanşahin, Berfin Nilsu Aktaş, Gizem Güneş, Yasemin Hadivent, Özgün Karaman, Merve Şen, Ecem Çalhan, Burak Can gibi isimler yer alıyor.