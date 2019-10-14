Son bölümü ile dizi severleri ekrana bağlayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Kuzey, Yıldız'ın karşısında durmuş "gitme" demektedir. Yıldız, yıllardır Kuzey'den duymayı beklediği sözleri duymak üzeredir. Devamı ise heyecan dolu olaylara sahne olacaktır. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 5. bölüm izle Kuzey Yıldızı Aşk 6. bölüm fragmanı yayınlandı!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 5. Bölümünde; Yıldız, her şeyi arkasında bırakıp gitmeye karar verdiğinde, hiç tahmin etmediği bir sürprizle karşılaşır. Kuzey, Yıldız'ın karşısında durmuş "gitme" demektedir. Yıldız, yıllardır Kuzey'den duymayı beklediği sözleri duymak üzeredir. Kuzey, Yıldız'a duymak istediklerini mi söyleyecektir, yoksa genç aşığın hayalleri yine yıkılacak mıdır? Kuzey'in Yıldız için duyduğu vicdan azabı uzun sürmez çünkü uğraşması gereken büyük bir bela vardır. Alacaklısı Sadullah, Kuzey'den borcunu tahsil etmek için bu sefer başka bir yola başvurmuştur. Kuzey, iyice sıkışır. Yıldız ve Kuzey, ilk defa birer düşman değil, arkadaş olmaya çalışırlar. Kuzey'in peşindeki belalar, genç adamı zorladıkça Yıldız'la olan düşmanlığı yerini arkadaşlığa, belki de daha fazlasına bırakır. Yaşanan her olay, onları birbirlerine daha da yakınlaştırır. Yıldız, dümene geçip kaptanlık yapmak zorunda kaldığında ikili, yıllar sonra baş başa bir gece geçirir. Tüm fırtına dinip ortalık süt liman olduğunda ise ikiliyi, çok kötü bir sürpriz beklemektedir. Kuzey ve Yıldız, hiç ummadıkları bir tehlikeyle karşı karşıyadır.

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KUZEY YILDIZI İLK AŞK 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız'ın evlenme kararı aldığı eğlenceli tanıtımda kızlar, Ömer'in nişanlı olduğunu öğreniyor. Mine ve Gökçe annelerinden gelen telefonla şoke olurken, takım elbise giyen ve değişimiyle dikkat çeken Kuzey'in "Bir süredir yoktum, demişler ki öldü. Şimdi yazsınlar kral geri döndü!" sözleri merak uyandırıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE…

KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Aslıhan Güner/ Yıldız Kadıoğlu

İsmail Demirci/ Kuzey Mollaoğlu

Cezmi Baskın/ Yaşar Kadıoğlu

Ferda Kaynar/ Hanife Kadıoğlu

Hüseyin Soysalan/ Şeref Mollaoğlu

Uğur Demirpehlivan/ Emine Mollaoğlu

Toygan Avanoğlu/ Sefer Kadıoğlu

Aslıhan Kapanşahin/ Mine Mollaoğlu

Berfin Nilsu/ Aktaş Gökçe Mollaoğlu

Gizem Güneş/ Feride Mollaoğlu

Yasemin Hadivent/ Fadime

Zeynep Kankonde/ Pembe Mollaoğlu

Özgün Karaman/ Ömer

Merve Şen/ Nahide Kadıoğlu

Ecem Çalhan/ Kamer Mollaoğlu

Burak Can/ Poyraz Kadıoğlu