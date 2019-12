Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın güzel oyuncusu Aslıhan Güner sesiyle mest etti

Show TV ekranlarının yeni dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner, yeteneği ile kendine hayran bıraktı.

KARADENİZ ŞARKISI SÖYLEDİ

Dizide güzelliği ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner, Karadeniz şarkısı söyledi. Güzel oyuncu sesiyle hayranlarının bir kez daha gönlünü fethetti. Güzel oyuncunun paylaşım rekoru kıran videosuna ise beğeni yağdı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN KONUSU

Dizide otuzlu yaşların ortasında alımlı, inatçı, tuttuğunu koparan bir kadını canlandıran Aslıhan Güner, başrolü başarılı oyuncu İsmail Demirci ile paylaşıyor.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu dizide Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturuyor. Yayınlandıktan sonra oldukça beğenilen dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

ASLIHAN GÜNER KİMDİR?

17 Aralık 1987'de dünyaya gelen Aslıhan Güner, çocukluk yıllarından itibaren hayalini kurduğu oyunculuğa Barış Manço Kültür Merkezi'nde gördüğü eğitimle adım atmıştır.

Aslıhan Güner'in henüz 16 yaşındayken The İmam filmi ile başlayan ekran macerası, Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş: Ertuğrul ile devam etti. Güner, The İmam, Sümela'nın Şifresi, Moskova'nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza adlı sinema filmleriyle beyazperde de başarısını ortaya koydu.

2002 yılından beri ekranlarda yer alan oyuncu asıl çıkışını Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadığı Karaca karakteriyle yakaladı.

Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'da da çok geniş bir kitlesi bulunan ünlü oyuncu, şu sıralar Ordu'da çekilen ve Show TV ekranlarında yayınlanan 'Kuzey Yıldızı' dizisinde başrolde yer almaktadır.