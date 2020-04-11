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Kuzey Yıldızı İlk Aşk yayınlanacak mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk ertelendi mi? Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu nedir? Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kim?

Aşk, sevgi ve aile konulu sıcacık bir dizi olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk Türk izleyicisi tarafından çok beğenildi. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi bu akşam yayınlanacak mı? Korona arası verildi mi?

11.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:50
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yayınlanacak mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk ertelendi mi? Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu nedir? Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kim?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk izlerken içimizi ısıstan, bize yaşama sevinci veren dizilerin başında gelmektedir. İlginç karakterleri ve üslupları ile hepimizin beğenisini kazandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi diğer diziler gibi ertelendi ve set çalışmaları durdu mu? Bu akşam dizi yayınlanacak mı? Detaylar haberimizde.

KUZEY YILDIZI İLK AŞ YAYINLANACAK MI?

Corona virüs nedeniyle birçok dizi ertelendi ve set çalışmalarını durdurdu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi Show TV yayın akışında gözüküyor. Muhtemelen bu akşam dizi ekran başında sevenleri ile buluşacak.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİ KONUSU VE HİKAYESİ NEDİR?

Kuzey'le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Yıldız, Kuzey'i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir.

Aileler de birbirinin can dostu olduğundan Kuzey'le Yıldız'a ivedilikle birer söz yüzüğü takılır. Amma ve lakin, Kuzey, üniversite okumak için İstanbul'a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar.

Bu durum, ailesi ve Yıldız tarafından öğrenildiğinde ise Kuzey, kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından aforoz edilir. Artık Kuzey'in ne bir memleketi, ne de bir ailesi vardır. Yıldız, Kuzey'ini, göğünü ayakta tutan direğini, bildiği tek yönünü kaybetmiş, kalbine çakılan bir kazıkla öylece kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.

Kuzey, aşık olduğu kadınla evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur ama Yıldız'a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. Kuzey, yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir.

Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orda kalacaktır. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve Kuzey yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

Kuzey gitmemeye, Yıldız affetmemeye, aileler de barışmamaya yeminlidir. Bu inat hikayesinden en çok inat eden, pes etmeyen galip çıkacaktır. Şimdilik kimsenin pes etmeye niyeti yoktur.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİ OYUNCULARI

Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan, Ferda Kaynar

Etiketler: Kuzey Yıldızı İlk Aşk Dizisi, Koronavirüs, TV, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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