Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde Hizmet Binası ve Park Açılışı

Yenimahalle
Belediyesince, Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde yaptırılan pazar yeri, sağlık merkezi, zabıta noktası ve Şehit Uzman Çavuş Muhammed Meriç
Parkı açıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, park ve yeni tesisler törenle hizmete sunuldu.
Törende konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar
, ilçe sakinlerinin eşit yurttaşlık bilinciyle hizmete ulaşabilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Bu bölgede yaşayan mahalle sakinlerimiz, sağlık hizmeti ve pazar alışverişi gibi temel ihtiyaçları için çevre mahallere gidiyor. Bu durumun önüne geçmek ve vatandaş kendi mahallesinde hizmete ulaşsın diyerek bu çalışmalarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde 950 metrekare üzerine kurulan pazar yeri, 70 metrekare kapalı alana sahip zabıta noktası ile 200 metrekare kapalı alana sahip sağlık merkezi mahalle sakinlerine hizmet verecek.
Sağlık merkezi bünyesinde 1 danışma odası, 3 poliklinik ve muayene odası, 1 acil müdahale odası, 1 aile planlama odası, 1 gebe izlem odası bulunuyor. Şırnak
'ta geçen yıl şehit düşen Uzman Çavuş Muhammed Meriç'in adını taşıyan parkta, halı saha, fitness, oturma ve çocuk oyun alanları yer alıyor.
Açılışa, CHP Ankara
İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.
Zabıta,Yenimahalle
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:40