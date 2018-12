Kuzey Yıldızı Parlıyor

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:38



Yenimahalle Belediyesi, ilçenin her noktasında vatandaşların hizmete kendi mahallelerinde yürüme mesafesinde ulaşabilmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçenin dört bir yanını yatırımlarla donatarak, hizmeti ilçe sakinlerinin ayağına götüren Yenimahalle Belediyesi, Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde 4 açılış birden gerçekleştirdi.Kısa sürede yapımı tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulan pazar yeri, sağlık merkezi, zabıta noktası ve Şehit Uzman Çavuş Muhammed Meriç Parkı'nın açılışına, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda mahalle sakini katıldı."Vatandaş hizmete kendi mahallesinde ulaşıyor"Kuzey Yıldızı Mahallesi'ne kazandırılan 4 yeni tesisin açılışında konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle'nin her bölgesine eşit hizmet götürmeye çalıştıklarını söyleyerek, "Yenimahalle'nin merkezinde oturan ile çevre mahallelerinde oturan ilçe sakinlerimizin eşit yurttaşlık bilinciyle hizmete ulaşabilmesi için çalışıyoruz. 10 yıldır görevimiz olmamasına rağmen ilçenin her mahallesine sağlık ocağı açıyoruz. Mesele vatandaşa hizmet ise devletin bütün kurumları uyum içerisinde çalışmalıdır. Bu bölgede yaşayan mahalle sakinlerimiz, sağlık hizmeti ve Pazar alışverişi gibi temel ihtiyaçlarını gidermeleri için çevre mahallere gidiyor. Bu durumun önünce geçmek ve vatandaş kendi mahallesinde hizmete ulaşsın diyerek bu çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.YENİMEK ve kültür merkezi müjdesi2019 yerel seçimlerinde Yenimahalle'den yeniden aday gösterilen Başkan Yaşar, üçüncü dönemde Kuzey Yıldızı Mahallesi sakinlerine YENİMEK kurs merkezi ve kültür merkezi sözü verdi. Yaşar, "Gelişmekte olan bu mahallemizin alt yapı çalışmaları sürüyor. Açılışını yaptığımız hizmet noktalarının ardından önümüzdeki sene açacağımız kurs merkezi ve kültür merkezi ile Kuzey Yıldızı mahallemizin tüm eksiklerini tamamlamış olacağız" dedi.Şehidin ismi parkta yaşayacakKuzey Yıldızı Mahallesi'nde 950 metre kare üzerine kurulan pazar yeri, içerisinde 70 metre kare kapalı alana sahip zabıta noktası ve 200 metre kare kapalı alana sahip sağlık merkezini barındırıyor. Sağlık merkezi içerisinde 1 adet danışma odası, 3 adet poliklinik ve muayene odası, 1 acil müdahale odası, 1 adet aile planlama odası, 1 adet gebe izlem odası, mutfak, bekleme holü bulunuyor.Ayrıca 2017 tarihinde Şırnak İli kırsalında şehit düşen Uzman Çavuş Muhammed Meriç Parkı'nın açılışı şehit ailesinin ve ilçe sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 3 bin metre kare alana konumlandırılan park, mahalle sakinlerinin rahat ve güvenli bir şekilde spor yapabilmesini sağlamak amacıyla içerisinde halı saha, fitness, oturma ve çocuk oyun alanlarını da barındırıyor.Başkan Yaşar'a teşekkürMahallelerinin ilçe merkezine uzak bir konumda olduğunun altını çizen Kuzey Yıldızı Mahallesi Muhtarı Servet Durusoy da "Mahallemizde yaşadığımız sıkıntıların çözümünde bize destek olan, yaptığı hizmetlerle her zaman yanımızda olan Başkan Fethi Yaşar'a teşekkür ediyor, yapacağı projelerde kendisine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA