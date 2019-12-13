Kuzeyin Bulutlu Notaları yerel tınılarla buluşuyor

Devlet Çoksesli Korosu şefi Burak Onur Erdem'in sanat yönetmenliğinde düzenlenen konserlerin üçüncüsü, 21 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de müzikseverlerle buluşacak. Müzisyenler konser öncesinde, Bach ve Mozart'tan çağdaş besteciler Arvo Pärt ve Eric Whitacre'a, klasik müziğin devleri hakkında sohbet etmek üzere saat 16.00'da dinleyicilerle bir araya gelecek.

Pera Müzesi, sanatseverleri klasik müzikle buluşturan "Pera'da Camerata" konser serisinin üçüncüsünde Türkiye koro müziğinin öncü topluluklarından "Rezonans" ekibini ağırlıyor. 2010 yılında Burak Onur Erdem tarafından kurulan Rezonans; klasik müziğin devleri Bach ve Mozart'tan günümüz bestecileri Arvo Pärt ve Eric Whitacre'a, kuzey ülkelerinin bulutlu notalarını Hasan Uçarsu eserlerinde parlayan tınılarla buluşturuyor. Işığın Sesi başlıklı konserde kutsal metinler üzerine bestelenmiş Barok, Klasik ve Çağdaş dönem eserleriyle kuzeyin acı-tatlı halk melodileri; farklı zaman ve coğrafyalarda umut, barış, merhamet ve güneşe dair söylenmiş güzel sözler eşliğinde dinleyiciyle buluşuyor.

Geçmişten günümüze klasik müziğin dahileri üzerine bir sohbet

Müziğin üretim süreçlerini konuşmak, müzisyenlerle sohbet etmek ve bilgilerini paylaşmak isteyenler için hazırlanan "Atölyede Sohbet" programı ise her konser öncesi sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştiriliyor. "Rezonans" ekibi konser öncesinde, 21 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da, eserlerini seslendirecekleri zamansız bestecilerin klasik müziğe katkılarını konuşmak üzere dinleyicilerle bir araya gelecek.