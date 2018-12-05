Kuzeykent Mahallesi Muhtarı Ayhan Kılıç Açıklaması

Kastamonu
'nun en büyük mahallesi olan Kuzeykent'te 5 yıldır muhtarlık görevini yürüten Ayhan Kılıç
, yeniden aday olduğunu açıkladı. Kastamonu Merkez
Mahallesinden biri olan Kuzeykent Mahallesinde yerel seçim çalışmaları başladı. 31 Mart seçimlerinde aday olacağını ifade eden Kuzeykent Mahallesi Muhtarı Ayhan Kılıç, basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Geri dönüşüm hamlesinin Kuzeykent Mahallesinde karşılık bulduğunu ifade eden Ayhan Kılıç, "Ülkemizdeki kentsel dönüşüm hususu mahallemizde karşılık bulmuş olup, son yıllarda 9 site kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak 7 tanesinin yapımına başlanılmış ve bu sitelerin birçoğunda vatandaşlarımızın önümüzdeki yıl oturması hedeflenmektedir. Yaptığımız girişimlerle Mahallemizde ki PTT
şubelerimizin sayısını 3'e çıkarılmıştır. Kapalı Pazar Yerinin hemen ön tarafına Kapalı Balık Pazarı yapıldı. Mahallemiz Mete Han
Caddesi'ne Belediyemiz tarafından Harikalar Diyarı ve Çocuk Eğitim Trafik Parkuru yapıldı. Kuzeykent İş Merkezi'ne 3 adet yer altı çöp konteynerları konuldu ve ileriki dönemlerde bunların sayısı arttırılacaktır. Kuzeykent Mahallemizde bulunan şehrimizin en büyük kapalı Pazar yerinin yan tarafları da kapatıldı ve Pazar yerinin içine doğalgaz sistemi döşendi. Bu sayede gerek pazar esnafımız gerekse mahalle sakinlerimiz soğuk havalarda rahat bir şekilde alışverişlerini yapabilmektedir. Bu hususta Belediyemize ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca Kapalı Pazar Yerimizin hemen yan tarafına giyim pazarı yapılarak üstü ve yan tarafları kapatıldı" dedi.
Kuzeykent'te çok sayıda çalışma gerçekleştirildi
5 yıllık görev süreci içerisinde birçok hizmetin yapıldığını ifade eden Muhtar Ayhan Kılıç, "Kuzeykent Mahallemiz Huzur
Kent'te bulunan Çadır Cami Belediyemiz tarafından mahalle sakinlerimizin hizmetine sunulmuştur. Yine Giyim Pazarımızın yanına ise Galericiler Sitesi yapılarak mahallemize kazandırıldı. Genel yönetim tarafından ise 600 yataklı Devlet Hastanesi yine mahallemize kazandırıldı. Tapu Kadastro İl Müdürlüğü ile Türkiye
İşkur İl Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kapalı Yüzme Havuzu ile Karate Judo, Güreş, masa tenisi, taekwando ve salon sporlarının bulunduğu sporcu fabrikası mahalle sınırlarımıza taşındı. İlimizde 8'incisi bu yıl yapılan Ahşap Fuarları yine Mahallemiz Kapalı Pazar Yeri'nde yapılmaktadır. Mahallemize yaklaşık 5 yıllık süreçte 55 adet çocuk oyun gurubu, 16 kondisyon seti konuldu. Mahallemizde KESOB tarafından kurulan girişimci esnaf yetiştirilen İŞGEM binası da hizmete açılmıştır. Ayrıca mahallemize Atık su Terfi Merkezi, ATM Park, Bayanlar için fitnes ve plates salonu, geleneksel okçuluk merkezi, TOKİ Semt Sahası, Tır Garajı, Daday
Kavşağı alt ve üst geçidi, Otogar karşısına Engelli Asansörlü üst geçit, paintball sahası, Ramazan ayında her akşam iftar sofrası, taksi durakları, aydınlatma projeleri hayata geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.
"Engelsiz Yaşam Merkezi" yapımına önümüzdeki süreçte başlanılacaktır"
Engelsiz Yaşam Merkezinin yapımına başlanacağını ifade eden Muhtar Ayhan Kılıç, "Her şeyden önce gece güvenli bir şekilde gezilebilen ve hiçbir sorunu bulunmayan mahallemizde bir karakol binasının çok yakında hizmete geçeceğini Emniyet İl Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmeler sonucu belirtmek istiyorum. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ise mahallemize 10 bin m2 üzerine "Engelsiz Yaşam Merkezi" yapımına önümüzdeki süreçte başlanılacaktır. Kastamonu Belediyemize yaptığımız girişimler sonucu Kuzeykent Mahallemiz ve Mehmet Akif Ersoy
Mahallelerine hitap edecek Ek İtfaiye
Binası Hacı Bey Kavşağında önümüzdeki günlerde yapımına başlanacaktır. Hızla büyüyen mahallemizin noter bulunması için girişimlerimiz sonuç verdi. ve genel idareden mahallemize bir noter atanmasının sözünü aldık" diye konuştu. - KASTAMONU
Kastamonu,Ayhan Kılıç
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:43