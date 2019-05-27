Kuzgun 16. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Kuzgun Son Bölüm İzle

Kuzgun dizisi son bölümüyle Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Dila ile Ali, babalarını intikamı peşindeyken, Derviş Meryem'i kaçırır. Kuzgun, Meryem'i bulabilecek mi? Kuzgun dizisinin 15. bölümünde neler oldu? 16'ncı bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuzgun dizisi hakkında merak edilenler…

KUZGUN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜ VE FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN…

16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Çarşamba akşamları ekranlarda fırtınalar gibi esen Kuzgun dizisi yine izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Yeni bölüm fragmanında; Kuzgun ilk kez Meryem'e anne der. Kuzgun, kız kardeşine 'Derviş dedemiz ama öyle göründüğü gibi biri değil' derken Meryem kulak misafiri olur. Ali, Dila'nın ve kendi hayatının karşılığında Derviş'e ne istediğini sorar ve karşılığında Meryem'i kaçırmasını ister. Söylediği gibi Meryem'i kaçırırlar ve Ali ile Dila, babalarının katillerinin yanına bırakmayacaklarına ant içerler. Ali ise katillerden birinin Kuzgun olduğunu söyler. Ali'nin başına silah dayayarak köşeye sıkıştıran Kuzgun, yine Behram'ın ismini duyar. Kuzgun dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

15'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Babası Rıfat'ı kaybeden Dila büyük bir yıkım yaşar ve en çok ihtiyacı olan kişi Kuzgun'dur. Ancak Rıfat'ın ölümünden kendini sorumlu tutan Kuzgun, Dila'dan uzak durmaya çalışır. Dila babasına kurulan tuzağın Kuzgun'dan çıktığını bilmesine rağmen ondan uzak duramaz. Dila ile Kuzgun büyük bir yüzleşme içerisine girecektir ve Kuzgun bir tercih yapmak durumunda kalacak. Ve Kuzgun'un yaptığı tercih Dila'yı büyük hüsrana uğratır.

MERYEM, KUZGUN'DAN ŞÜPHELENİR

Dila, babasının ölümünde Behram'ın rolünü öğrendiğinde, her şey artık çok farklı olacaktır. Derviş ise, Rıfat'ın ölümü yüzünden Kuzgun'un Dila'ya olan hislerine yenilmesini engellemek için harekete geçer. Kuzgun'a Dila'nın ihanetlerini hatırlatmak için keskin bir yöntem kullanır. Meryem de Rıfat'ı Kuzgun'un öldürmüş olabileceğinden şüphelenir. Meryem, daha önce karşılaşmadığı Kuzgun'un karanlık yüzünü görecektir. Dila, babasının ölümüne neden olan ve kendi hayatını mahfeden Terzi Derviş'e gider ve onun üzerinden Behram'a meydan okur.

DİLA, KENDİSİNİ İHBAR EDENİN KUMRU OLDUĞUNU ÖĞRENİR

Selçuk, gözaltındaki Ali'ye, Ferman Koruoğlu'nun, onu dışarı çıkarabilecek bir teklifi olduğunu söyler. Öte yandan Dila, sevkiyat gecesi yaşananların izini sürdüğünde, kendisini ihbar edenin Kumru olduğunu anlar ve karşısına çıkar. Dila, Kumru'nun içine kimsenin tahmin edemeyeceği bir kurt düşürür. Kumru, içini kemiren şüphelerin ve soruların peşine düşer. Öte yandan Kuzgun da Selçuk'un Ferman Koruoğlu'na çalıştığını öğrenmesiyle, Ferman'a ve babasının akıbetine dair büyük bir ipucu yakalar.