Kuzgun 18. bölüm fragmanı yayımlandı! Kuzgun son bölüm izle

Barış Arduç ile Burcu Biricik'in başrollerde olduğu Kuzgun, Perşembe akşamı Star'da seyirciyle buluştu. Trajik olayın üzerinden 1 yıl geçti ve Kuzgun, Dila'yı bulmak için elinden geleni yaparken Dila, Ferman'ın yanında ve artık çok farklıdır. Kuzgun 18. bölüm fragmanı, 17. bölüm full izle…

KUZGUN 17. SON BÖLÜM İZLE…

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Behram Adıvar'ın öldüğü, Dila'nın ise Kuzgun'un gözleri önünde kendisini vurduğu o anın üstünden tam bir yıl geçmiştir. Dila, ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Kuzgun her günü Dila'yı bulma ümidiyle geçirir. Tüm çabalarının sonucunda Dila'ya ulaştığını düşündüğü anda Kuzgun'un karşısına geçmişinden sürpriz bir isim çıkar: Ferman Koruoğlu. Kuzgun, Ferman'ın Dila'yı elinde zorla tuttuğunu düşünür ve bir operasyonla Ferman'ın evine girmeye karar verir. Kuzgun, operasyon gecesi, yeni bir şokla sarsılır.

Kuzgun, Dila'ya aşkını kanıtlamak için elinden geleni yapsa da karşısında duran hayatının aşkının, bambaşka bir kadına dönüştüğünü görür. Ferman'ın teyzesi Neşe, Ferman ile Dila'nın bir araya gelmesinden endişe duyarken; Güneş adlı genç bir kadının yolunun Kuzgun'la kesişmesi işin seyrini değiştirir. Dila'yı yeniden kazanmak için harekete geçen Kuzgun'un beklenmedik hamlesi nefesleri keserken, her şeyi sıfırdan başlatacaktır.

18.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Kuzgun Dila'yı bulur ancak artık o sevdiği kadın yoktur karşısında. Birden bire ortaya çıkan Güneş adlı genç ve güzel kız ise Kuzgun için işleri değiştirecektir. Ekrana yansıyan bir sahnede ise Kuzgun'un Ali'nin boğazına sarıldığı görülüyor. Kuzgun, Kartal'ı hapishanede ziyaret eder ve Ferman oraya da ulaşmıştır. Ferman ile yüz yüze geldiğinde, ailesinden uzak durmasını söyleyerek tehdit eden Kuzgun, ailesi ve Güneş hep birlikte akşam yemeği yer. Bunu öğrenen Dila şaşkınlık içinde olanları gözleriyle görmek için Meryem'in evine gider. Fakat Kuzgun ile Güneş'te Dila'yı görmüşlerdir. Olanların ardından Dila, Ferman'a giderek evlenmek istediğini söyler ve buna Kuzgun'da şahit olur. Kuzgun ne yapacak? Dila'nın evlenmesine engel olabilecek mi?