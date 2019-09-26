Kuzgun 18. bölüm izle! Kuzgun 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni bölümü ile ekranlara gelen Kuzgun dizisi, kurgusu ve olay örgüsü ile izleyicileri kendine çekiyor. Kuzgun'un kentsel dönüşüm projesinde Ferman'la ortak olması Kuzgun ile Ferman arasındaki savaşı resmen başlatır. Artık her arenada bu iki isim karşı karşıya gelecektir. Devamını ise Kuzgun 18. bölüm izle ile öğrenebilirsiniz. Kuzgun 18. bölümü izleyenler ise heyecanla Kuzgun 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, sorusunu soruyor.

KUZGUN 18. BÖLÜM İZLE…

KUZGUN 18 BÖLÜM: KUZGUN İLE FERMAN ARASINDAKİ SAVAŞ BAŞLIYOR!

Kuzgun'un kentsel dönüşüm projesinde Ferman'la ortak olması Kuzgun ile Ferman arasındaki savaşı resmen başlatır. Artık her arenada bu iki isim karşı karşıya gelecektir. Kuzgun'un kendisini ortaklığa mecbur etmesinin acısını Ferman üst üste hamlelerle çıkarır. Kuzgun, önce Dila, ardından da Ferman ile önemli yüzleşmeler yaşar.

Kuzgun mahallesinin haklarını korumaya çalışırken, Ferman'ın yeni teklifiyle çok zor bir karar vermek zorunda kalacaktır. Meryem, oğlu Kuzgun'u Güneş'le bir arada görmekten mutlu olduğu için Güneş'i evlerine yemeğe davet eder. Güneş'in şüpheli hareketleri Dila'nın dikkatinden kalmaz. Kuzgunların evindeki yemeğe Dila şahit olur. Bu an, Kuzgun'la Dila arasında sarsıcı bir yüzleşme yaratır. Kuzgun, Dila'nın kendisine olan aşkının bitmediğinden emin olur. Kuzgun'un, Dila'nın Ferman'la evlenme kararına dair iddiaları, Dila üstünde çok farklı bir etki yaratacaktır.

Güneş'in Kuzgun'un hayatında kalmak için söylediği yalan, çok büyük tehlikelere gebedir. Dila, bu süreci sessizce izlemeyecektir. Ferman'ın geçmişine, ailesine dair Dila'yla paylaşacağı anlar, Dila'nın Ferman'la ilişkisinde yeni bir dönem aralar. Bu sırada Kuzgun ile Ferman arasındaki savaş ailelere sıçrar. Bir yandan ailesi, diğer yandan mahallesi için savaşan Kuzgun, kendini farkında olmadan geri dönüşsüz bir yolun içinde bulur. Kuzgun ile Ferman arasındaki savaşın her geçen gün şiddetlendiğini fark eden Neşe, bu savaşa bir son vermek için çok radikal bir hamlede bulunur. Neşe'nin yıllardır herkesten sakladığı mektubun sırrı ortaya çıkacaktır.

KUZGUN 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzgun dizisi 18. Bölümü ile heyecanlı anlar yaşattı ve diziyi izleyenler merakla bir sonraki bölümü beklemeye başladı. İzleyiciler Kuzgun 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabını merak ediyor ama henüz Kuzgun 19. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

KUZGUN DİZİSİNDE OYUNCULARI VE ROLLERİ

Kuzgun: Barış Arduç

Dila: Burcu Biricik

Ferman: Onur Saylak

Meryem: Hatice Aslan

Güneş: Nilperi Şahinkaya

Kumru:Ahsen Eroğlu

Kartal: Caner Şahin

Ali: Aytek Şayan

Cihan: Ferit Kaya

Şermin: İpek Erdem

Seda: Derya Beşerler

Neşe: Tülay Günal