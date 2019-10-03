Kuzgun 19. bölüm izle Kuzgun 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni bölümü ile ekranlara gelen Kuzgun dizisi, kurgusu ve olay örgüsü ile izleyicileri kendine çekiyor. Meryem, Neşe'nin verdiği mektup karşısında hayatının en büyük şokunu yaşar.. Devamını ise Kuzgun 19. bölüm izle ile öğrenebilirsiniz. Kuzgun 19. bölümü izleyenler ise heyecanla Kuzgun 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, sorusunu soruyor.

KUZGUN 19. BÖLÜM İZLE…

KUZGUN 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meryem, Neşe'nin verdiği mektup karşısında hayatının en büyük şokunu yaşar. Büyük bir acıyla yüzleşen Meryem, öğrendikleri karşısında ne yapacağını bilemezken tam bu sırada Kuzgun'un eve gelmesi gerginliği tırmandırır. Kumru da bu ana tanık olurken, annesinin herkesten büyük bir sır sakladığını keşfedip peşine düşecek. Ferman'la kentsel dönüşüm işinde ortak olan Kuzgun, konutlardan bazılarının açık artırmaya çıkılacağını öğrendiğinde deliye dönecek. Dila ve Ferman'la yeniden karşı karşıya gelen Kuzgun'un kahvesinin taranması tansiyonu yükseltecek. Kuzgun'a gittikçe yaklaşan Güneş'in devamlı evden uzakta vakit geçirmesi Neşe ve Ferman'ın dikkatini çekecek. Kuzgun da aslında Güneş'i tanımadığını fark ederken yaşanacak büyük yüzleşme gerilimi tırmandıracak.

KUZGUN 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzgun dizisi 19. bölümü ile heyecanlı anlar yaşattı ve diziyi izleyenler merakla bir sonraki bölümü beklemeye başladı. İzleyiciler Kuzgun 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabını merak ediyor ama henüz Kuzgun 20. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

KUZGUN DİZİSİNDE OYUNCULARI VE ROLLERİ

Kuzgun: Barış Arduç

Dila: Burcu Biricik

Ferman: Onur Saylak

Meryem: Hatice Aslan

Güneş: Nilperi Şahinkaya

Kumru:Ahsen Eroğlu

Kartal: Caner Şahin

Ali: Aytek Şayan

Cihan: Ferit Kaya

Şermin: İpek Erdem

Seda: Derya Beşerler

Neşe: Tülay Günal