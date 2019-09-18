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Kuzgun 2. sezona aşk dolu giriyor!

Star TV'nin geçtiğimiz sezon çok konuşulan dizisi 'Kuzgun' yeni sezona bomba gibi bir hikayeyle giriyor.

18.09.2019 08:53Kuzgun 2. sezona aşk dolu giriyor!

Onur Saylak'ın 'Ferman' karakteriyle dahil olduğu dizinin merakla beklenen ikinci sezonunda seyirci tutku dolu bir aşk hikayesine tanık olacak.

Ay Yapım imzalı 'Kuzgun', geçtiğimiz sezonun ardından aşk ve tutku dolu, ters köşelerin olacağı yeni hikayesiyle seyirci ile buluşmak için gün sayıyor. Yeni sezonda aşkın ön planda olacağı dizide Dila'yı canlandıran Burcu Biricik, bambaşka bir kadın olarak ekran başındakilerin karşısına çıkacak.

Dizinin oyuncularından Barış Arduç, Burcu Biricik ve bu sezon diziye dahil olan Onur Saylak yeni sezon tanıtım çekimleri için bir araya geldi. Yapılan fotoğraf çekiminde üçlünün uyumu dikkat çekti. Dizide, Arduç, Biricik ve Saylak arasında yaşanacaklar heyecanla beklenecek.


Burcu Biricik, Onur Saylak, Love Story, Ay Yapım, Güncel

Kaynak: Bültenler

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