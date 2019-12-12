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KUZKA toplantısı Sinop'ta yapıldı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) yönetim kurulu toplantısı, Sinop'ta gerçekleştirildi.

12.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:46KUZKA toplantısı Sinop'ta yapıldı
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) yönetim kurulu toplantısı, 'ta gerçekleştirildi.

Sinop Valisi Köksal Şakalar başkanlığında yapılan toplantıya Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinoğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ile diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda Genç, katılımcılara 2020 yılı çalışma programı ve bütçesi ile 2019 yılı fizibilite desteği programı değerlendirme raporu hakkında bilgi verdi.

Toplantı, gündem maddelerinin üyeler tarafından ayrıntılı olarak görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla sona erdi.

Bilge Aktaş, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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