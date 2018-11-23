Kuzu Ciğeri Maraş Paçasına Rakip

23 Kasım 2018 Cuma 11:05



23 Kasım 2018 Cuma 11:05

Kahramanmaraş'ta sabah kahvaltısında kuzu ciğer kebabı yemek isteyen vatandaşlar sıra bekliyor.Çinili Çarşısı'nda yer alan Tarihi Cumhuriyet Lokantasında servis edilen ciğer kahvaltısı yemek için sabah saat 06.00'da vatandaşlar kapıda bekliyor.Ciğer kebabının sabah kahvaltısında ayrı bir yeri olduğunu söyleyen kebap ustası Zafer Ayranpınar, "Kahramanmaraş'ın diğer illerinde sabah kahvaltısında ciğer kültürü var ve biz de bunu kentimizde başlattık. Pazar günleri sabah namazı sonrası ciğer servislerimiz oluyor ve vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Elimizden gelen en iyi bir şekilde itinayla en iyi kuzu ciğerini misafirlerimize tattırıyoruz. Kahramanmaraş'ta kelle paça olmazsa olmaz ama bizde paçaya karşı bir rakip olsun diye böyle bir uygulama başlattık. Bizim istediğimiz, insanlar haftanın bir günü paça diğer hafta ciğer yiyerek farklı lezzetleri tatmış olacaklar. İnsanlara özellikle Pazar sabahı ciğer kahvaltısı tattırmak istiyoruz. Bu lokantanın adı Cumhuriyet, biz 1923 yılında kurulduk ve ben de 3'üncü kuşak olarak bu lokantayı işletiyorum. Yemeklerimizi kendi özel açık ekmeği, ayran ve acı biberimizle birlikte 15 lira olarak satış yapıyoruz. Amacımız bütün vatandaşlara bu lezzeti tattırmak" dedi.Sabahın erken saatlerinde kuzu ciğer yemek için sıraya giren vatandaşlardan İzzet Uyunmaz ise, "İlk yediğimde mükemmel bir lezzet olduğunu gördüm ve her zaman yemeye çalışıyorum. Bugün de biraz erken geldim, çünkü geç kalırsak ciğer kalmıyor. O yüzden bu lezzeti getiren arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Herkesin de yemesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ