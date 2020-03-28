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Kuzucu: "Vergi, SGK borcu, ipotek ve kefil yok"

AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu, "Kredi ödemesi olan esnaflarımız haricinde tüm esnaflarımız Halkbank şubelerine nüfus cüzdanı ile birlikte başvurup, 'vergi ve SGK borcu yoktur yazısı, ipotek ve kefil istenmeksizin' kendi kredi puanları doğrultusunda bu krediden...

28.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:20
Kuzucu:
AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu, "Kredi ödemesi olan esnaflarımız haricinde tüm esnaflarımız Halkbank şubelerine nüfus cüzdanı ile birlikte başvurup, 'vergi ve SGK borcu yoktur yazısı, ipotek ve kefil istenmeksizin' kendi kredi puanları doğrultusunda bu krediden yararlanabilmektedirler" dedi.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Halkbankası aracılığıyla esnaf ve sanatkarlara sunulan 25 bin TL'lik kredi kullandırımı konusunda kamuoyunu ve esnafları yanlış yönlendirici bilgilerin, sosyal medya ve yerel gazetelerde yer aldığını gördüklerini belirten Kuzucu, açıklama yapma zarureti içinde bulunduklarını kaydetti.

Kuzucu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "25 Mart 2020 Çarşamba günü Milletvekilimiz Hasan Çilez'e ilettiğimiz talepler üzerine Sayın Milletvekilimiz Halkbankası Genel Müdürü ile görüşme gerçekleştirmiş ve bu görüşmeler neticesinde 26 Mart 2020 Perşembe günü itibariyle Esnaf Kefalet Kooperatifine hali hazırda kredi ödemesi olan esnaflarımız haricinde tüm esnaflarımız Halkbank şubelerine nüfus cüzdanı ile birlikte başvurup, 'vergi ve SGK borcu yoktur yazısı, ipotek ve kefil istenmeksizin' kendi kredi puanları doğrultusunda bu krediden yararlanabilmektedirler. Esnaf Kefalet Kooperatifinde hali hazırda kredi bakiyesi bulunan esnaflarımız, bu krediden yararlanabilmek için kooperatife başvuru yapmak kaydıyla, kooperatif kredi kullandırma koşulları çerçevesinde bu krediden istifade edebilmektedir." - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler: AK Parti, Politika

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Haberler ›› Politika ››Kuzucu: 'Vergi, SGK borcu, ipotek ve kefil yok' - Haberler

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