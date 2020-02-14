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Kuzuculu 125. Yıl ilkokulunda eTwinning bilgilendirme toplantısı yapıldı

Dörtyol Kuzuculu mahallesinde eğitim öğretim faaliyetlerini başarılı bir şekilde devam ettiren Kuzuculu 125. Yıl İlkokulunda "eTwinning" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

14.02.2020 13:23 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:23Kuzuculu 125. Yıl ilkokulunda eTwinning bilgilendirme toplantısı yapıldı

100. Yıl İlkokulu sınıf öğretmeni Hülya 'ın eğitmen olarak katıldığı Dörtyol, Erzin, Payas okullarından seçilmiş 17öğretmen 125. Yıl İlkokulundabir araya geldiler.

Gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Kuzuculu 125. Yıl İlkokulu Okul MüdürüCemal Tabakyaptı. Okul MüdürüCemal Tabak ; "Yenilikçi, paylaşımcı, işbirliğine açık yarınların Türkiye'sine öğrencilerimizehazırlayanböyle seçkinkitleyi okulumuzda ağırlamak bizim için onurdur. Biz de okulumuzda Müdür Yardımcımız Adem Oktayile sınıf Öğretmenlerimiz Ayşe Doğan, Özgür TenveMahmut Polatöğretmenlerimizin kurucusu olduğu 7 proje ve 20'den fazladaortak olduğumuzprojelerle öğrencilerimizi ABÜlkelerinin dahil olduğuöğrencilerlebuluşturduk.Başarılı bir çalıştay olması dileğiyle tekrar hoş geldiniz" dedi.

100. Yıl İlkokulu sınıf öğretmeni Hülya Kartal'ın eğitmen olarak katıldığı toplantıda Dörtyol, Erzin, Payas okullarından gelen öğretmenlere yürütülen "eTwinning" projeleri hakkındabilgilendirme tanıtımı yapıldı.


Kuzuculu, Dörtyol, Kartal, Güncel

Kaynak: Bültenler

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