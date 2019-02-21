Kuzular Annelerini Kokusundan Tanıyor

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Karapınar'ın Çingir Yaylasında kış mevsimi boyunca ağılda kapalı kalan kuzular, güneşin yüzünü göstermeye başlamasıyla ağıl bahçesine çıkmaya başladı.Annelerinden gün boyu ayrı kalan süt kuzularının anneleriyle buluşma anı ise oldukça renkli görüntüler ortaya koyuyor.Çingir Yaylası'nda küçükbaş hayvan yetişirciliği yapan Fikret Akdoğan, "Kuzular annelerini kokusundan tanıyorlar. Başka koyunu emmeleri mümkün değil. İç güdüleri anne ve kuzlarını buluşturuyor." diye konuştu.Kışın anne ve kuzularını soğuktan ve hastalıktan korumak için büyük gayret sarf ettiklerini belirten Akdoğan şöyle devam etti:"Güneşli havayı da fırsat bilip dışarıya çıkardık. Anne ve kuzularının buluşması çok güzel. İnsanda farklı duygular ortaya çıkartıyor. Kuzuların, içgüdüsel olarak yüzlerce hayvanın içerisinde, sesinden ve kokusundan tanıdığı annesini, her zaman buluştuğu yerde bekleyenlerde oluyor. Annesi de kuzusuna buluşmak için yüzlerce koyun arasında mücadele ediyor. Kuzuların annesini bulma telaşı birkaç dakika içerisinde tamamlanıyor ve beslenmeye başlıyor. Süt emme süresi de 4-5 dakika içerisinde tamamlanıyor."