Kuzular Kurtlara Karşı 2 Filmi

Küçük bir kasabada, sessiz ve huzurlu bir yaşan süren kurt ve kuzular herkesin dikkatini çeker. Onların bir arada mutlu mesut bir şekilde yaşaması pek görülen bir durum değildir. Bir gün kara kurtların efendisi Gark, kurt ve kuzuların bir arada yaşadığını öğrenir. Duydukları karşısında deliye dönen Gark, Gri adlı kurdu öncülüğündeki sürüyü dağıtmaya karar verir. Çünkü ona göre böyle bir durumun olması doğanın kanunlarına aykırıdır. Gark vakit kaybetmeden kara kurtları ile birlikte yola koyulur. Kurt ve kuzular yaşamlarına tehlikeye atan Gark ve kurtlarına karşı birlikte hareket etmek zorundadır. Gark'ın kara kurtlarıyla karşı karşıya gelen Gri'nin kabilesi zorlu bir mücadeleye girişir. 2016 yapımı Kuzular Kurtlara Karşı film
inin devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda Vladimir Nikolaev oturuyor. Yönetmen :
Vladimir NikolaevSenaryo:
Vladimir Nikolaev, Robert LenceFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Sheep And Wolves 2/ Volki i ovtsy. Khod svineyYapımcı Firma:
0Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
RusyaOrijinal Dili:
RusçaFilmin Süresi:
80 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
22.03.2019 Kuzular Kurtlara Karşı 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.