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Kuzuların sonbahar doğumları başladı

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, küçükbaş hayvan barınaklarında sonbahar doğumları başladı.

19.10.2019 13:38Kuzuların sonbahar doğumları başladı

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, küçükbaş hayvan barınaklarında sonbahar doğumları başladı.

Kırsal Kozdere Mahallesi'ndeki ağılda dünyaya gelen ikiz kuzuların doğum anları ve sonraki saatleri kameralara yansıdı. Doğar doğmaz ayağa kalkmaya çabalayan yavrular, çiftliğin çayırına çıkarıldı. Hayvan yetiştiricisi Oktay Öztürk, Alman karakafa cinsi koyunların iyi bakım sayesinde ikiz hatta üçüz yavru dünyaya getirebildiklerini söyledi. Bugünlerde sonbahar doğumlarının başladığını anlatan Öztürk, "İlk yavrularımızı aldık. İlk doğumdan ikiz yavrular elde etmenin sevinci içindeyiz. Gebe olan diğer hayvanlarımızın bu ay içinde doğurmalarını bekliyoruz" diye konuştu.



Yenişehir, Güncel

Kaynak: DHA

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