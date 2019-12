Kuzusu 'fırtına', bir an olsun yanından ayrılmıyor

Kuzusu 'Fırtına', bir an olsun yanından ayrılmıyorZonguldak'ın Ereğli ilçesinde Fikret Dereçiçeği'nin (68) yanından ayırmadığı 50 günlük kuzu, ilçede ilgi odağı oldu. 'Fırtına' ismini verdiği kuzunun bir an olsun yanından ayrılmadığını söyleyen Dereçiçeği, Birbirimize çok alıştık dedi.Ereğli'de yaşayan emekli Fikret Dereçiçeği, eşinin Adana 'dan getirdiği kuzuya evde bakmaya başladı. Dereçiçeği, biberonla besleyip, tüm bakımını yaptığı kuzuya 'Fırtına' ismini verdi. Dereçiçeği'nin ilçede birlikte gezintiye çıktığı 50 günlük olan kuzu ilgi odağı oldu. Dereçiçeği, fırtına ile kahveye gidip çay içiyor, alışveriş yapıyor. Görenlerin fotoğrafını çektiği Fırtına, sahibinin arkasından bir an olsun ayrılmıyor.'GERÇEK SEVGİ BİZİ BİRBİRİMİZE BAĞLIYOR'Dereçiçeği, Fırtına ile sokağa çıktığında ilgiden yürüyemediklerini söyledi. Aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu anlatan Dereçiçeği, Eşim Adana'ya gitti. Orada çiftlikte kuzular olduğunu söyledi. Erkek kuzu olup olmadığını sordum. Bana bir tane getirmesini istedim. Fırtına'yı getirdi. 45- 50 günden bu yana benimle birlikte. Bu duruma karşılıklı sevgi ile geldik. İlerleyen zamanlarda ne yapacağımı hiç düşünemiyorum. Ama stres atmak anlamında herkese tavsiye edebilirim. Geldiğinden bu yana kahvenin içerisin girmedim. Dışarda oturup çay içiyorum. Devamlı sahillerde, parklarda, pazar yerinde gezdik. Tüm insanların sevgisini kazandı. Çağırdığımda peşimden ayrılmaz. Kepez Anadolu Lisesi'nde bütün çocukların sevgilisi oldu. Öğretmenlerle birlikte derslere giriyor. Böyle biberonla besliyoruz. Bakımı da zor değil dedi.