Kuzusu öldüğü için gözyaşlarına boğulan Barış, olayı anlattı

Kuzusu öldüğü için gözyaşlarına boğulan Barış, olayı anlattıADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin, yolun karşısına geçen sürüye çarpması sonucu 22 keçi ile 1 kuzu telef oldu, araçtaki 1 kişi ise yaralandı.

06.07.2020 13:35 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:43
Kuzusu öldüğü için gözyaşlarına boğulan Barış, olayı anlattı
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin, yolun karşısına geçen sürüye çarpması sonucu 22 keçi ile 1 kuzu telef oldu, araçtaki 1 kişi ise yaralandı. Hayvanlara çobanlık yapan ve yanındaki kuzusu öldüğü için gözyaşlarına boğulan Barış Çalışkan (11), olay anını anlattı.
Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Çöplü köyünde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 35 PL 391 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen küçükbaş hayvan sürüsünün arasına daldı. Kazada otomobildeki Ayşe D. yaralandı, 22 keçi ise telef oldu. Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ'
Kaza sonrası yanındaki kuzusu da öldüğü için gözyaşlarına boğulan Barış Çalışkan, 'Saat 20.00 civarında hayvanlarımızı karayolundan karşıya geçirdik. Karşıdan bir araba geldi, hayvanlarımızı altına aldı. 22 keçi ve bir de kuzuyu altına alarak öldürdü. 5- 6 tane keçinin de ayakları kırıldı. Amcam Ünal Çalışkan burada kaza geçirdi sakat kaldı diyerek yolda önlem alınmasını istedi. Kuzusu öldüğü için gözyaşlarına boğulan Barış, olayı anlattı

Kaynak: DHA

Etiketler: Barış Çalışkan, Gölbaşı, Kuzu, Güncel, Haber
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