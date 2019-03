Kaynak: AA

HARUN KAYMAZ - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hayvancılık yapan 30 yaşındaki Recep Mirza, doğumunda kendisine hediye edilen ve yanından hiç ayırmadığı üç aylık kuzusu "Pamuk"la çarşıya, kahvehaneye gidiyor.Kendisine ait bahçeli evde hayvanlarına bakan, ineklerinden sağdığı sütle geçinen Mirza, "Pamuk" ismini verdiği kuzusunu yanından hiç ayırmıyor.Neredeyse günün her saati sahibinin peşinden giden, sürekli ilgi isteyerek oyunlar oynayan, kahvehanede bile onu yalnız bırakmayan sevimli kuzu, ilçe sakinlerinin de maskotu haline geldi.Recep Mirza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığını, evinin bahçesinde 6 inek beslediğini söyledi.Sabah kalkıp ineklerinden sağdığı sütü mahallede satarak geçindiğini belirten Mirza, çiftçilik de yaptığını anlattı.-"Bana öyle alıştı ki kahveye beraber gidip geliyoruz"İlçeye bağlı Arapdede köyünde üç ay önce bir tanıdığının koyununun üçüz yavruladığını ve kuzulardan birini kendisine hediye ettiğini belirten Mirza, "İneklerden sağdığım sütü biberonla kuzuya içiriyorum, böyle büyütüyorum. Bana öyle alıştı ki kahveye beraber gidip geliyoruz, canı sıkılmasın diye devamlı arkamda gezdiriyorum. Halkımız da bu duruma alıştı, kuzuyla kahveye gitmemi hiç yadırgamıyorlar. Bunu, ne satmayı ne de kesmeyi düşünmüyorum. Artık arkadaş gibi olduk, 24 saatimiz birlikte geçiyor. Evde yalnız yaşıyorum. Adeta bana bir yoldaş oldu." dedi.Kahvehane işletmecisi Hüseyin Ellez de akrabası olan Mirza'nın her akşam sevimli kuzuyla gelip çayını içtiğini dile getirdi.İlçe sakinlerinden Levent Akçan ise Mirza'yı ve kuzusunu çok sevdiklerini ifade etti.Süleyman Öztosun da "Recep çok sempatik, herkes tarafından sevilen birisidir. Herkesin işini görür. Vatandaşın sütünü, yumurtasını ayağına kadar götürür. Her gün kuzusuyla kahveye yanımıza gelir, sohbetini yapar, çayını içer." diye konuştu.