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KVKK Başkanı Bilir, Kovid-19 mücadelesinde kişisel verilerin korunmasını değerlendirdi Açıklaması

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, "Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde kamu sağlığının korunması esastır.

07.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:18
KVKK Başkanı Bilir, Kovid-19 mücadelesinde kişisel verilerin korunmasını değerlendirdi Açıklaması
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, "Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde kamu sağlığının korunması esastır. Yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlık verilerinin işlenmesinin önünde bir engel yoktur." dedi.
Bilir, 7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu günün amacının kişisel verilerin korunması konusundaki farkındalığın artırılması, veri koruma bilincinin zihinlere yerleştirilmesi ve veri koruma kültürünün bireyler arasında yaygınlaşmasının sağlanması olduğunu ifade etti.
Hayatın ayrılmaz parçası olan kişisel verilerin korunmasının önemine dikkati çeken Bilir, "Kişisel verilerin korunması, kişinin bizzat kendisinin korunmasıdır." diyerek şöyle konuştu:
"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu özünde yasaklayıcı değil, düzenleyici bir kanundur. Bireyin korunması ile veri temelli ekonomi arasında bir denge gözetmektedir. Dolayısıyla teknolojiden faydalanırken insan onurunu merkeze alan, bireyin kişiliğini ve itibarını koruyan bir yaklaşımın tesis edilmesini gözetir."
"Kamu sağlığının korunması esastır"
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde kişisel verilerin korunmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Bilir, şunları söyledi:
"Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde kamu sağlığının korunması esastır. Yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlık verilerinin işlenmesinin önünde bir engel yoktur. Yine yetkili sağlık kurum ve kuruluşları kişilere telefon, mesaj veya e-posta yoluyla halk sağlığı ile ilgili mesajlar gönderebilir. Bu hususta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu açısından bir sakınca bulunmamaktadır.
Öte yandan mevcut süreçte işverenlerin de yasal yükümlülükleri var. Bu yükümlülükler kapsamında ilgili makamlarla bilgi paylaşımı yapılabilir."
"Bilinçli paylaşım yapalım"
Son dönemde sosyal platformlarda kişileri yanıltıcı ve zararlı içeriklerin hızlı bir şekilde yayıldığına da işaret eden Bilir, kişisel verilerin güvenliği açısından önemli riskler barındıran bu tarz içeriklerden uzak durup resmi kaynaklarca teyit edilmiş bilgilerin dikkate alınmasını tavsiye etti.
Bilir, "En önemlisi de kişisel verilerin hayatımızı nasıl etkilediğinin farkına varalım, paylaşımlarımızı bu çerçevede bilinçli bir şekilde yapalım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››KVKK Başkanı Bilir, Kovid-19 mücadelesinde kişisel verilerin korunmasını değerlendirdi Açıklaması - Haberler

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