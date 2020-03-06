KVKK Kanunu nedir?

KVKK amacı, kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemekle başlamıştır. Veri güvenliğinin sağlanması, kişilerin haklarının ihlal edilmemesi için gerekli olan bu kanun, kişilerin bütün haklarını güvence altına alır.

Kişisel veri sadece kişinin ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri değil, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresi, hobiler gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı etkileyen her türlü bilgiler kişisel veri kapsamında yer alır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KİMLERİ KAPSAMAKTADIR?

KVKK, gerçek kişi ve herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak şartı ile otomatik olmayan yollarla işleyen her türlü gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Kişisel verilerin tamamı veya bir kısmı işleniyor ise bu kanun kapsamında yer alır.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI NELERDİR?

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme haklarına sahiptir.