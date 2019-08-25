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KYB Dış İlişkiler Sorumlusu Sadi Ahmed Pire

Kürdistan Yurtseverler Birliği Dış İlişkiler Sorumlusu Sadi Ahmed Pire'nin basın açıklaması Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Dış İlişkiler Sorumlusu Sadi Ahmed Pire, Kerkük'e yeni bir valinin seçilebilmesi için sadece Kürt partilerin anlaşmasının yeterli olmadığını, başta...

25.08.2019 19:06
KYB Dış İlişkiler Sorumlusu Sadi Ahmed Pire
Kürdistan Yurtseverler Birliği Dış İlişkiler Sorumlusu Sadi Ahmed Pire'nin basın açıklaması Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Dış İlişkiler Sorumlusu Sadi Ahmed Pire, Kerkük'e yeni bir valinin seçilebilmesi için sadece Kürt partilerin anlaşmasının yeterli olmadığını, başta Bağdat yönetimi olmak üzere kentteki tüm unsurların onayının gerektiğini söyledi.
Pire, partisinin güçlü tabana sahip olduğu Süleymaniye kentinde düzenlediği basın toplantısında Kerkük'te yeni bir valinin seçilmesi ve KYB'nin 5 yıldır düzenleyemediği kongre hakkında değerlendirmelerde bulundu.
KYB Dış İlişkiler Sorumlusu Sadi Ahmed Pire

Kerkük, Irak, Politika

Kaynak: AA

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