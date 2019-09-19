KYK 5. yedek yurt sonuçları: KYK yurt yerleştirme sonuçları sorgula

Üniversite öğrencileri tarafından merakla beklenen KYK 5. yedek yurt yerleştirme sonuçları belli oldu. İlk yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için ilk başta üç dönem üzerinden yedek yerleştirmeler yapılmıştı. Yurt yerleştirme sonuçları, e-devletten ve kimlik bilgileri ile aşağıdaki bağlantıdan sorgulanabiliyor.

E-DEVLET'TEN KYK YURT YERLEŞTİRME SORGULAMA

KİMLİK BİLGİLERİ İLE KYK YURT YERLEŞTİRME SORGULAMA

YEDEK YERLEŞTİRME TARİHLERİ

KYK ilk yedek yerleştirme 5 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 9 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek. Bir sonraki yedek yerleştirme sonuçları 19 Eylül'de açıklanacak.

KAYITLAR E-DEVLETTEN YAPILACAK!

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ adresindeki YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden "Yurt Taahhütname Onayı" yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini 3 Eylül saat 22.45'e kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihe kadar öğrenciler e-Devlet'e giriş yaparak YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden yurt taahhütname onayı yapabilecekler.



