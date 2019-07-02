KYK borçları silinecek mi? 2019 KYK borçları Meclis'te!

TBMM'ye sunulan Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK kredi borçlarının silinmesine ilişkin önerge, muzdarip olan binlerce öğrencileri umutlandırdı. KYK borcu olan yaklaşık 342 bin öğrenci konuyu sıkı bir şekilde takip ediyor. Hatta harekete geçen öğrenciler, Twitter 'da #KykBorclarıSiliniyor adlı başlık altında isteklerini dile getirdiler. Peki KYK borçları siliniyor mu?

KYK BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

KYK borcu silinmesine yönelik ilgili kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi. Bu haber ile birlikte Meclise sunulan bir kanun teklifi, KYK borcu olanlar için merak uyandırdı. KYK borcuna dair görüşmeler ile ilgili bir karar çıkması durumunda sizlerle paylaşacağız.

KYK BORCU NASIL HESAPLANIR?

Öğrenim süresi boyunca alınan toplam kredi miktarına, Türkiye İstatistik Kurumu 'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilmektedir. Geri ödeme, alınan toplam kredi + Yİ-ÜFE olarak hesaplanmaktadır.

Süresi içinde ödenmeyen borçlara, her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen oranlarda gecikme zammı ilave edilir. Bu durumda, borcun alınmış olan kredi miktarını geçmektedir. Bundan dolayı "Öğrencilerin ödeyecekleri kredi borcu, öğrencilerin öğretimi süresince kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçmemektedir. " şeklinde bir sınırlama getirilmiştir.

KYK BORÇLARI NE ZAMAN ÖDENMEYE BAŞLANIYOR?

KYK borçları geri ödemesi, öğrenim kurumunun normal süresinin bitmesinden 2 sene sonra başlıyor.