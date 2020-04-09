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KYK borçları silinecek mi? Torba yasa taslağında KYK borçlarına erteleme ve indirim maddesi var mı? KYK borçları silindi mi?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan 62 maddelik torba yasa taslağında, KYK borçları ile ilgili maddeler de yer aldı. Peki, KYK borçları silinecek mi? Torba yasa taslağında KYK borçlarına erteleme ve indirim maddesi var mı? KYK borçları silindi mi?

09.04.2020 09:45 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:45
KYK borçları silinecek mi? Torba yasa taslağında KYK borçlarına erteleme ve indirim maddesi var mı? KYK borçları silindi mi?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi taslağı, görüş alınmak üzere sivil toplum kuruluşlarına gönderildi. Toplam 62 maddeden oluşan yasa taslağında KYK ile ilgili maddeler de yer alıyor. Yaşanan gelişme üzerine KYK borçları silinecek mi? Torba yasa taslağında KYK borçlarına erteleme ve indirim maddesi var mı? KYK borçları silindi mi gibi soruların yanıtları merak edildi.

KYK BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili bölüm şu şekilde: "Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, kredinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede verilen kredi tutarlarına, Türkiye İstatistik Kurumu yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, endeks ile belirlenen tutarları yarıya kadar indirmeye, Cumhurbaşkanı tarafından mücbir sebep hali ilan edilen dönemlerde Yİ-ÜFE uygulamadan ertelemeye yetkili olacak." ifadeleri geçiyor. Bu ifadelere göre KYK borçlarına erteleme ve indirim geliyor.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Kurumdan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

Etiketler: Gündem, Güncel
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