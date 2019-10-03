KYK borçları siliniyor mu? KYK borçları silinsin teklifi TBMM'de!

1 Ekim 2019 Salı günü saat 15.00'dEki toplantısında ilk Genel Kurulun ardından Meclise sunulan kanun teklifleri açıklandı. Kanun teklifleri arasında İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun KYK kanun teklifi oldu. Ağıralioğlu'nun kanun teklifi sonrası KYK borçları siliniyor mu konusu merak edildi.

KYK KANUN TEKLİFİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Ali Ağıralioğlu tarafından hazırlanan teklif Plan ve Bütçe Komisyonuna geldi. "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" başlığı ile hazırlanan teklifinin özeti şöyle; "Teklif ile, öğrenim kredisi veya katkı kredisi almış ve borçları muaccel olan kişilerin borçlarının silinmesi amaçlanmaktadır."

KYK TEKLİFİNİN KANUN OLMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Teklif Esas Komisyonu olan Milli Eğitim Komisyonu'ndan Plan ve Bütçe Komisyonu 'na gönderildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda değerlendirilmesi sonrası yasa teklifi Milli Eğitim Komisyonuna gönderilecek. Bu komisyonda da kabul edilmesi sonrası Meclis Başkanlığına gidecek.

SPOR BAKANI KASAPOĞLU DAHA ÖNCE CEVAPLAMIŞTI

KYK borçları ile alakalı olarak İYİ Partili İsmail Koncuk'un yönelttiği bir soru önergesine Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bakanlığımızdan öğrenim kredisi almış olan öğrencinin borcunu, öğrenim gördüğü okulun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl (öğrencinin lisansüstü eğitim görmesi halinde dört yıl) sonra başlamak üzere kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde ödemesi gerekmektedir. Öğrenim kredisi alan öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar kredi borcunu ödeme zorunluluğu bulunmamakta olup sigortalı bir işe girene kadar da borcunu erteleme imkânı mevcuttur. Vatani görevini yerine getirmekte olan borçlularımızın kredi borçları da durumlarını belgelendirmeleri halinde askerlik sürelerince ertelenmektedir" şeklinde cevap vermişti.