KYK borcu siliniyor mu? KYK borcu erteleme nasıl yapılır? KYK borcu sorgulama

Kredi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yüksek öğrenim gören öğrencilerin eğitimleri süresince geri ödeme koşuluyla verilir. Öğrencilerin ödemek zorunda oldukları öğrenim krediler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeyi verdi. KRedi borcu sorgulama, kredi borcu erteleme nasıl yapılır?

KREDİ BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde katıldığı bir programda, öğrencilerin sorduğu sorunun cevabını verdi. Bursun yanı sıra geri ödeme şartıyla verilen krediler nedeniyle borçlanan öğrenciler için düzenlemenin yolda olduğunu açıkladı. Öte yandan Erdoğan; ''Bu konu şu anda bizim gündemimizde. Değerlendirmesini bütçe görüşmelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı inşaallah atacağız. Krediyi her müracaat eden alıyor ancak bursta böyle bir durum yok. Bu atılacak adımda bütün borçlu olanların beklentisi tamamıyla borçların silinmesi olacaktır. Burada başka bir tercih gündeme gelecektir. Demek ki kredi olayı ya kalkacaktır ya da sadece burs verme durumu söz konusu olacaktır. Onun değerlendirmelerini de yapıp adımımızı ona göre atacağız." idfadelerini kullandı.

KYK BORCU ÖDEME

Öğrenci, öğrenim ve/veya katkı kredisi borcunu, devam ettiği öğrenim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde öder.

Devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin öğrenim sürelerinin bitişi ve borçlarının ödeme başlangıç tarihi, yeni öğretim kurumlarının normal öğrenim süresine göre tespit edilir.

KYK BORCU ERTELEME NASIL YAPILIR?

Kurumdan öğrenim yada öğrenim kredisi alanlardan, borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenlerden,

Kuruma müracaatları esnasında; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde borcun ödenmesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile birer yıllık sürelerle uzatılır.

Diğer yandan, ödeme dönemleri askerlik yükümlülüğüne rastlayan erkek borçlular, askerlik şubelerinden alacakları belge ile Kurumumuza yazılı olarak müracaat etmeleri halinde borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik dönemi sonuna kadar Kurumca ertelenmektedir.

KYK BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Eğitim dönemi boyunca geri ödemeli krei alan öğrenciler ödemekle yükümlü oldukları miktarı ve ödeme takvimini e-devlet üzerinden TC kimlik no ve şifreleri ile öğrenebilecekler. E-devlet'e giriş yapan kişiler Gençlik ve Spor Bakanlığı Öğrenim/ Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama alanını seçerek sorgulama ekranına ulaşabilecek.

KYK borcu sorgulama ekranı...