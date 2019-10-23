KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? KYK bursu ne kadar 2019?

Üniversite eğitimi sırasında, geri ödemeli ve karşılıksız burs olarak iki şekilde Devlet öğrencilere destek sağlıyor. 2019 yılında 15 – 21 Ekim tarihleri arasında KYK burs ve kredi başvuruları alındı. Şimdi merakla KYK burs sonuçları bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında açıklanan KYK başvurularının da aynı döneme gelmesi bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olan KYK burs ve kredi başvuru sonuçları,2018 yılında 15 Ekim tarihinde başvuruları alındı ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklandı. Sonuç olarak 2019 yılı KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 15 Kasım tarihinde açıklanması bekleniyor.

Başvuruda sorun yaşayan öğrenciler için KYK'nın Kurumsal İletişim Merkezi 444 1961 ya da resmi Twitter destek hesabı KYK_DESTEK 7/24 destek veriyor.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Üniversite öğrencilerine, eğitim dönemlerinde destek olmak amacıyla geri ödeme şartı ile kredi ve karşılıksız burs imkanları sunuluyor. 2019 – 2020 eğitim ve öğretim dönemi için kredi ve yurt başvuruları yapıldı ve sonuçlar bekleniyor. 2019 yılında lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi.