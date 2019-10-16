KYK burs ve kredi başvuruları başladı! KYK başvurularında vergi mükellefiyeti ne demek?

KYK burs ve kredi başvuruları başladı! KYK'nın internet sitesi üzerinden ve e-devlet'ten başvuruları yapılacak KYK burs ve kredi ücretleri de araştırılıyor. Başvurular sırasında öğrenciler, vergi mükellefiyeti tabiri ile karşılaştı. KYK burs ve kredi başvurularında vergi mükellefiyeti, kişinin üzerine kayıtlı bir iş yeri anlamına geliyor.

VERGİ MÜKELLEFİYETİ NEDİR?

Vergilendirilecek kişilere vergi mükellefi nedir ve Vergi Usul Kanunu'nun 8. maddesinde yer alan bilgilere göre üzerine vergi borcu yüklenen gerçek ve tüzel kişiler, vergi mükellefidir.

Üniversitelere yerleşen binlerce gencin KYK burs/kredi başvurularında karşılarına çıkan vergi mükellefiyeti, kişinin adına kayıtlı işyeri anlamına geliyor. Vergi levhası ruhsatı olan bir mekan sahibi olması anlamındadır. Babanın Vergi Mükellefiyeti: (Vergi Mükellefiyeti Yok, Gerçek Usulde Vergi Mükellefi, Basit Usulde Vergi Mükellefi) olarak seçeneklendiriliyor. Bu seçeneklerden birini seçerek işlem tamamlanabiliyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından, geri ödeme şartlı ve karşılıksız olarak bir miktar eğitim desteği veriliyor. Kredi ve burs almak isteyen öğrenciler ise KYK'nın resmi sitesi üzerinden veya E-devletten TC kimlik numaraları ve şifreleri ile başvuru yapabilecekler.

2019–2020 Öğretim Yılı Üniversite Öğrencileri Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu...

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Üniversite öğrencilerine, eğitimlerine destek olmak amacıyla geri ödeme şartı ile kredi ve karşılıksız burs imkanları sunuluyor. 2019 – 2020 eğitim ve öğretim dönemi için henüz kredi ve yurt başvuru tarihleri belli olmadı ancak, 2019 yılında lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi.